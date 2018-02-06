Московские школьники вернулись к занятиям после непогоды

Ученики на уроке в школе. Архивное фото

Ученики на уроке в школе. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Московские школьники вернулись к занятиям после непогоды, сообщили РИА новости в пресс-службе департамента образования столицы.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что в связи с сильным снегопадом посещение школ объявлено свободным. В свою очередь в пресс-службе департамента образования сообщили РИА Новости, что ученики московских школ, которые не пойдут на занятия из-за продолжающегося снегопада, смогут получить консультации в дистанционном режиме.

"Речь шла только о 5 февраля", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, распространяется ли разрешение и на последующие дни.