Пожар в Приморье уничтожил восемь квартир жилого дома

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Восемь квартир, где прописаны 25 человек, полностью выгорели в результате пожара в многоэтажном доме в городе Артеме Приморского края, в четырех подъездах из семи нет света и электричества, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"В этом доме все квартиры частные, поэтому мэрия не имеет права выделять деньги на ремонт. Полностью выгорело восемь квартир в мансарде, в них прописано 25 человек. Квартиры этажом ниже залиты водой. Сейчас в четырех из семи подъездов нет тепла и электричества. Администрация и УК обратились к другим УК в районе с просьбой помочь восстановить тепло- и электроснабжение. Планируется, что до 22.00 (15.00 мск) все восстановят", — сказал представитель администрации города.
По его словам, спецкомиссия обследует здание на предмет повреждения конструкций. В среду на очередном заседании КЧС будет решен вопрос, вводить ли режим ЧС локального характера.
"У дома выставлены дежурные от УМВД и ГО ЧС. Сейчас в ПВР никого из жильцов нет, видимо, они расселились по знакомым и родным. Причина пожара еще устанавливается", — добавил собеседник.