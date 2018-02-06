Пожар в Приморье уничтожил восемь квартир жилого дома

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Восемь квартир, где прописаны 25 человек, полностью выгорели в результате пожара в многоэтажном доме в городе Артеме Приморского края, в четырех подъездах из семи нет света и электричества, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Ранее МЧС сообщало, что пожар начался 6 февраля в 02.33 местного времени (19.33 мск 5 февраля), огонь охватил крышу и верхние этажи здания. Утром огонь потушили, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Для жильцов организован пункт временного размещения.

"В этом доме все квартиры частные, поэтому мэрия не имеет права выделять деньги на ремонт. Полностью выгорело восемь квартир в мансарде, в них прописано 25 человек. Квартиры этажом ниже залиты водой. Сейчас в четырех из семи подъездов нет тепла и электричества. Администрация и УК обратились к другим УК в районе с просьбой помочь восстановить тепло- и электроснабжение. Планируется, что до 22.00 (15.00 мск) все восстановят", — сказал представитель администрации города.

По его словам, спецкомиссия обследует здание на предмет повреждения конструкций. В среду на очередном заседании КЧС будет решен вопрос, вводить ли режим ЧС локального характера.

"У дома выставлены дежурные от УМВД и ГО ЧС. Сейчас в ПВР никого из жильцов нет, видимо, они расселились по знакомым и родным. Причина пожара еще устанавливается", — добавил собеседник.