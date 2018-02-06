В Екатеринбурге выросло число школьников, заболевших кишечной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Количество учеников екатеринбургской школы, у которых заподозрили наличие острой кишечной инфекции, увеличилось до 22, сообщила РИА Новости представитель департамента образования администрации столицы Среднего Урала.
"По последним данным число школьников с подозрением на острую кишечную инфекцию увеличилось до 22. Школа закрыта. Дети переведены на дистанционное обучение", — сказала представитель департамента.
Она отметила, что, предварительно, школа будет закрыта до конца текущей недели. Ведется эпидемиологическое расследование.