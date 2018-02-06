Оглашение приговора экс-губернатору Сахалина Хорошавину продолжится в среду

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев — РИА Новости. Оглашение приговора экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его бывшим коллегам, которое началось во вторник в Южно-Сахалинском городском суде, продолжат в среду, судья объявила перерыв.

"Продолжение оглашения приговора переносится на 10.00 (02.00 мск) 7 февраля", — сказала судья Елена Поликина.

Во вторник в течение дня она поэпизодно перечисляла, в чем конкретно обвиняются бывшие чиновники — это 8 эпизодов взяточничества и один — легализации денег. Также она начала анализировать доказательства, полученные в ходе судебного следствия и прений сторон.

Хорошавина задержали на рабочем вместе в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Хорошавина обвиняют в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег.

Вместе с бывшим главой региона по делу проходят бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, с 2009 по 2015 год чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.