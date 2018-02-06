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Происшествия

В Югре вынесли приговор по делу о ДТП с 12 жертвами

Сюжет:
Крупное ДТП в Югре (203)
09:1506.02.2018
(обновлено: 09:45 06.02.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗал судебных заседаний. Архивное фотоЗал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев — РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского района ХМАО признал виновными и отправил в колонию трех из четырех обвиняемых по делу о массовом ДТП, в котором в конце 2016 года погибли 12 человек, в том числе 10 детей, передает во вторник корреспондент РИА Новости из зала суда.

Автомобиль врезается в девушку
© Depositphotos / konradbak
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Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.

"Саитханова Раиля признать виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц, и назначить 6 лет и 9 месяцев, отбывать наказание в колонии общего режима… Признать виновными Зайнуллина Марата и Сидорука Александра в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначить Сидоруку 1 год и 3 месяца лишения свободы, Зайнуллину — 1 год и 5 месяцев лишения свободы… в колонии общего режима", — заявила судья Ханты-Мансийского района Людмила Блашкова.

Она указала, что директору спортшколы Ирине Тарасовой, где занимались погибшие дети, назначены исправительные работы на срок 11 месяцев. Она была освобождена из-под стражи в зале суда.

По словам судьи, водитель грузовика Саитханов допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, за рулем которого находился Зайнуллин. Автобус следом врезался в другой тягач, в результате чего, как подчеркнула судья, погибли 12 человек, находившиеся в пассажирском транспорте, в том числе 10 детей.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
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Сидорук, в свою очередь, организовал перевозки и оказывал данные услуги в качестве представителя предпринимателя. Он был обязан обеспечить безопасность поездки юных спортсменов, подчеркнула судья. Сидорук предложил Зайнуллину организовать перевозку детей, тренеров и сопровождающих, эта договоренность, как отмечается, была устной. Они достоверно знали, что автобус не соответствовал требованиям безопасности, в частности, не был полностью оборудован ремнями безопасности и имел шины с различными рисунками протектора, говорится в приговоре суда.

С просьбой к представителю перевозчика, как подчеркивается, обратился один из тренеров юных акробатов, договорившись с Сидоруком о поездке. Однако никто не предупредил тренера, что автобус не соответствует требованиям безопасности, отметила судья Блашкова.

Дети в автобусе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Руководитель спортшколы, в которой занимались и работали погибшие и пострадавшие, в свою очередь не обеспечила поездку воспитанников в Ханты-Мансийск должным образом, Тарасова халатно отнеслась к этим обязанностям, самоустранившись от них, возложив организацию перевозок на тренеров, следует из озвученного судьей приговора.

Ранее адвокат потерпевших Умар Арчаков заявил РИА Новости, что прокурор просил для Сидорука и Тарасовой по 5 лет колонии общего режима, для водителей Саитханова и Зайнуллина — по 7 лет колонии строгого режима.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, этот приговор "не является точкой в установлении всех обстоятельств гибели юных спортсменов". Она напомнила, что перед судом в ближайшее время должны предстать двое сотрудников ГИБДД, которые, по версии следствия, вовремя не обеспечили внесение в федеральную информационную систему ГИБДД сведений о том, что Раиль Саитханов, водитель грузовика, лишен прав. Кроме того Следственный комитет продолжает расследование в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александра Комарницкого.

"Следственный комитет заинтересован в самом тщательном и объективном установлении абсолютно всех обстоятельств трагедии и привлечении к ответственности всех виновных лиц", — сказала Петренко.

 

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© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
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Происшествия
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тыц Тыц
Я не понял, чем больше смертей тем меньше срок?
09:39
06.02.2018
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