В Югре вынесли приговор по делу о ДТП с 12 жертвами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 фев — РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского района ХМАО признал виновными и отправил в колонию трех из четырех обвиняемых по делу о массовом ДТП, в котором в конце 2016 года погибли 12 человек, в том числе 10 детей, передает во вторник корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.

"Саитханова Раиля признать виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц, и назначить 6 лет и 9 месяцев, отбывать наказание в колонии общего режима… Признать виновными Зайнуллина Марата и Сидорука Александра в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначить Сидоруку 1 год и 3 месяца лишения свободы, Зайнуллину — 1 год и 5 месяцев лишения свободы… в колонии общего режима", — заявила судья Ханты-Мансийского района Людмила Блашкова.

Она указала, что директору спортшколы Ирине Тарасовой, где занимались погибшие дети, назначены исправительные работы на срок 11 месяцев. Она была освобождена из-под стражи в зале суда.

По словам судьи, водитель грузовика Саитханов допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, за рулем которого находился Зайнуллин. Автобус следом врезался в другой тягач, в результате чего, как подчеркнула судья, погибли 12 человек, находившиеся в пассажирском транспорте, в том числе 10 детей.

Сидорук, в свою очередь, организовал перевозки и оказывал данные услуги в качестве представителя предпринимателя. Он был обязан обеспечить безопасность поездки юных спортсменов, подчеркнула судья. Сидорук предложил Зайнуллину организовать перевозку детей, тренеров и сопровождающих, эта договоренность, как отмечается, была устной. Они достоверно знали, что автобус не соответствовал требованиям безопасности, в частности, не был полностью оборудован ремнями безопасности и имел шины с различными рисунками протектора, говорится в приговоре суда.

С просьбой к представителю перевозчика, как подчеркивается, обратился один из тренеров юных акробатов, договорившись с Сидоруком о поездке. Однако никто не предупредил тренера, что автобус не соответствует требованиям безопасности, отметила судья Блашкова.

Руководитель спортшколы, в которой занимались и работали погибшие и пострадавшие, в свою очередь не обеспечила поездку воспитанников в Ханты-Мансийск должным образом, Тарасова халатно отнеслась к этим обязанностям, самоустранившись от них, возложив организацию перевозок на тренеров, следует из озвученного судьей приговора.

Ранее адвокат потерпевших Умар Арчаков заявил РИА Новости, что прокурор просил для Сидорука и Тарасовой по 5 лет колонии общего режима, для водителей Саитханова и Зайнуллина — по 7 лет колонии строгого режима.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, этот приговор "не является точкой в установлении всех обстоятельств гибели юных спортсменов". Она напомнила, что перед судом в ближайшее время должны предстать двое сотрудников ГИБДД, которые, по версии следствия, вовремя не обеспечили внесение в федеральную информационную систему ГИБДД сведений о том, что Раиль Саитханов, водитель грузовика, лишен прав. Кроме того Следственный комитет продолжает расследование в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александра Комарницкого.

"Следственный комитет заинтересован в самом тщательном и объективном установлении абсолютно всех обстоятельств трагедии и привлечении к ответственности всех виновных лиц", — сказала Петренко.