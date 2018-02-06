Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Самаре

САМАРА, 6 фев — РИА Новости. Двое рабочих, пострадавших при взрыве газового баллона в жилом доме в Самаре, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости во вторник представитель минздрава региона.
"Двое пациентов… Их состояние стабильно тяжелое. Они находятся в ожоговом центре больницы Пирогова", — сказала собеседница агентства.
Как уточнял ранее РИА Новости источник в экстренных службах региона, взрыв произошел при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир. Спасатели, по данным МЧС, эвакуировали из дома 70 человек. СУ СК по Самарской области и прокуратура региона проводят проверку после хлопка газа.