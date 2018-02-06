В Москве при пожаре погибли два человека, сообщил источник

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро, в том числе три ребенка, госпитализированы в результате пожара в квартире на востоке Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах столицы.
"Пострадали семь человек, из них два человека погибли, пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что спасены 10 человек.
По данным ГУМЧС Москвы, пятеро человек, в том числе двое детей, выпрыгнули с балкона и из окна до приезда спасателей.
"К сожалению, до прибытия пожарно-спасательных подразделений женщина с двумя детьми выпрыгнула с балкона горящей квартиры, два человека – из окна горящей квартиры", — уточняется в сообщении.