В Москве при пожаре погибли два человека, сообщил источник

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро, в том числе три ребенка, госпитализированы в результате пожара в квартире на востоке Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах столицы.

Как ранее сообщал столичный главк МЧС, пожар произошел в квартире на шестом этаже в доме 46 на Новокосинской улице. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров, пожар был ликвидирован.

"Пострадали семь человек, из них два человека погибли, пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что спасены 10 человек.

По данным ГУМЧС Москвы, пятеро человек, в том числе двое детей, выпрыгнули с балкона и из окна до приезда спасателей.

"К сожалению, до прибытия пожарно-спасательных подразделений женщина с двумя детьми выпрыгнула с балкона горящей квартиры, два человека – из окна горящей квартиры", — уточняется в сообщении.