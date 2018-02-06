В Приамурье проверят сообщения о продаже шевронов со свастикой

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Полиция в Приамурье проводит проверку по факту продажи в одном из сельских магазином шевронов с размещенным на них изображением свастики, сообщил РИА Новости представитель областного УМВД РФ.

Ранее ИА " Амур.Инфо " опубликовало присланное в редакцию фото с шевроном (свастика на изображении была заретуширована), а также чеком за его покупку на 50 рублей. Издание отмечало, что нашивку продают в одном из магазинов поселка Магдагачи.

"Полиция проводит проверку по факту размещения изображений, демонстрация которых запрещена на территории Российской Федерации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в магазине эти нашивки уже не продают.