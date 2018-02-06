Экипаж застрявшего во Владивостоке судна из КНДР нарушил санкции ООН

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Экипаж северокорейского теплохода Man Gyong Bong, который уже шесть дней стоит во Владивостоке, нарушил санкции Совбеза ООН, которые запрещают КНДР прямые и косвенные поставки продовольственной продукции с использованием морских судов, идущих под флагом Северной Кореи, сообщил РИА Новости представитель Владивостокской таможни.

Ранее директор компании-перевозчика "ИнвестСтройТреста" Владимир Баранов рассказал РИА Новости, что теплоход Man Gyong Bong находится в акватории Владивостока с 31 января. По словам директора, судно 1,5 дня стояло обесточенным, поэтому капитан дал сигнал SOS. После этого, по словам заместителя гендиректора "ИнвестСтройТреста" Михаила Хмеля, пограничники и таможенники оформили приход судна, затем Man Gyong Bong заправил танкер. Как подчеркнул Баранов, теплоходу с экипажем из 30 человек не дают пришвартоваться.

"Должностные лица Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни на основании информации, предоставленной агентирующей компанией, выявили признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong (под флагом КНДР с грузом "корм для животных") резолюции Совета Безопасности ООН в части запрета КНДР прямых и косвенных поставок продовольственной продукции с использованием морских судов, идущих под флагом КНДР", — рассказал собеседник агентства.

Таможенники проинформировали о ситуации капитана морского порта Владивосток, но ведомство не может запретить заход судна в порт.

"На данный момент Man Gyong Bong пустили в порт Владивосток, но не дают пришвартоваться. Тем временем на судне скоро закончится еда", — рассказал Хмель.

В таможне уточнили, что Man Gyong Bong нарушает шестой пункт резолюции номер 2397, по которому "КНДР запрещаются прямые или косвенные поставки, продажа или передача с ее территории или ее гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под ее флагом продовольственной или сельскохозяйственной продукции".

Заместитель гендиректора "ИнвестСтройТрест" сообщил РИА Новости, на судне действительно есть органические корма для животных, но они не представляют опасности.

Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин.