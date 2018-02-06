В Якутии неизвестный избил фельдшера скорой

ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи в Якутии получила сотрясение мозга и травму шейных позвонков во время оказания помощи местному жителю с резаной раной — ее ударил ворвавшийся в квартиру неизвестный мужчина, который попытался напасть на раненого, сообщает минздрав республики Саха (Якутия).

Уточняется, что инцидент произошел в Якутске в понедельник. "Скорая" приехала по вызову к мужчине с резаной раной.

"Фельдшер и медсестра почти завершили наложение повязки, как вдруг в квартиру пациента ворвался мужчина, и, не обращая внимания на работников скорой медицинской помощи, накинулся с кулаками на больного. Фельдшер инстинктивно хотела заслонить пациента, чтобы предотвратить дальнейшие травмы, но тут же получила от мужчины сильный удар кулаком по голове", — говорится в сообщении.

Отмечается, что медсестра травм не получили. В момент нападения на коллегу она находилась позади пациента и своевременно сообщила о случившемся в полицию. Услышав звонок, мужчина покинул помещение. Медсестра заперла дверь квартиры и продолжила оказание помощи пациенту.

"У фельдшера станции скорой медицинской помощи диагностированы: сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, травма шейных позвонков. Побои документально зафиксированы, написано заявление в полицию", — говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Якутии проверяет информацию о нанесении побоев сотруднику скорой медицинской помощи, отметили в ведомстве.

"В ходе поверки следователи установят обстоятельства произошедшего, будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении СУСК.