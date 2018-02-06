В оглашении приговора экс-губернатору Сахалина Хорошавину объявили перерыв

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев — РИА Новости. В оглашении приговора по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его бывших коллег во вторник объявлен перерыв, передает корреспондент РИА Новости из зала Южно-Сахалинского городского суда.

"В связи с тем, что подсудимым нужно отправиться в СИЗО на обед, объявляется перерыв до 15.00 (07.00 мск)", — сказала судья Елена Поликина.

Пока неясно, обвинительный или оправдательный характер имеет приговор. За два с половиной часа процесса Поликина успела поэпизодно перечислить, в чем конкретно обвиняют бывших чиновников, она рассказала о восьми эпизодах взяточничества. После обеда она огласит и последний эпизод, связанный с легализацией денег.

Как и ожидалось, в деле отсутствует эпизод со взяткой от рыбопромышленника Анатолия Осадчего. Ранее на его приобщении к делу не стала настаивать и прокуратура.

Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова пояснила, что обвиняемые Хорошавин и бывший зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин имеют право на реабилитацию по этому эпизоду и компенсацию затрат.

По словам Артюховой, после поэпизодного перечисления того, в чем обвиняют фигурантов дела, начнется анализ доказательств, представленных в ходе судебного следствия.

Адвокаты сходятся во мнении, что 6 февраля приговор еще не прозвучит, скорее всего, судье понадобится два дня.

Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Хорошавина обвиняют в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег.

Вместе с бывшим главой региона по делу проходят бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, с 2009 по 2015 год чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.