В Приморье возбудили дело из-за нападения льва на ребенка в зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения в 2017 году ребенка львом в зоопарке под Уссурийском, где аналогичный случай в январе 2018 года произошел с леопардом, сообщает прокуратура Приморья.

В январе полиция сообщала, что маленький ребенок подошел к клетке с леопардом, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика — рваные раны и укусы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти ребенка. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на родителей составлены административные протоколы.

В понедельник прокуратура сообщила, что этот случай стал вторым аналогичным в зоопарке: в марте 2017 года лев через клетку травмировал девочку, у которой зафиксированы телесные повреждения в виде "рвано-укушенной раны правого плеча, уха, шеи слева".

"Органами СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры", — говорится в сообщении.