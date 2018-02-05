Дело о гибели детей из лагеря "Сямозеро" в Карелии передали в суд

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Уголовное дело в отношении шести человек, обвиняемых в причастности к гибели детей из карельского лагеря "Сямозеро", передано в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее директору лагеря Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Экс-руководителю Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко предъявлено обвинение в халатности.

"ГП РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро. Они обвиняются в совершении преступлений "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "оставление в опасности", "халатность"… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Республики Карелия, — говорится на сайте.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

В результате расследования, прокуратурой было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправном и перегруженном плавсредстве. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами, а сотрудники лагеря не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики.