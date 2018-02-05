Жителя Твери осудили за убийство сожительницы в Новый год

ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Суд приговорил к 10 с половиной годам колонии жителя Твери, который застрелил в новогоднюю ночь сожительницу, заступившуюся за свою дочь, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

В отношении жителя Твери было возбуждено дело по статьям "угроза убийством" и "убийство". По данным следствия, в ночь на 1 января 2017 года мужчина поругался со взрослой дочерью своей сожительницы. Как информирует следствие, мужчина избивал девушку и угрожал ее убить, целясь из ружья. За девушку вступилась мать и помогла ей сбежать из квартиры.

"Сразу после этого осужденный, возмущенный поведением своей сожительницы, находясь вместе с ней в ванной комнате, произвел один выстрел из оружья в ее голову. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась в тот же день в больнице", — говорится в сообщении.

Происшествие вызвало широкий резонанс. По данным ведомства, обвиняемый "всячески пытался ввести следствие в заблуждение", говоря, что женщина совершила самоубийство из-за возникшего конфликта.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщает следствие.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.