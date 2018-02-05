На стройке в Сургуте взорвался компрессор, сообщил источник

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 фев — РИА Новости. Компрессор взорвался на строительной площадке в Сургуте, пострадал один человек, сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах.

"Вечером напротив жилого дома по улице Крылова, где находится строительная площадка, по предварительной информации, взорвался компрессор. Как минимум один человек пострадал, его доставили с подозрениями на переломы в больницу", — сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС в свою очередь заявили, что произошла вспышка на битумной установке, обошлось без пожара, точной информации о пострадавших пока нет. На месте работают медики, добавили в ведомстве.