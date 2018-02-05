МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Возможностей законодательного регулирования работы с газовыми баллонами во время ремонта квартир пока не просматривается, считает первый зампред главы комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

"Мне пока не видится особых перспектив, как (контролировать) эти переносные газовые баллоны, которые приносят в квартиру с согласия собственника. Здесь только можно уповать на некую сознательность собственника, который допускает в дом ту или иную организацию. Вопрос достаточно непростой", — заявил парламентарий РИА Новости.

В понедельник газовый баллон взорвался на 16-м этаже в 17-этажном жилом доме в Самаре, пострадали четыре человека. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, взрыв произошел при монтаже натяжного потолка. В тот же день четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва газового баллона в многоэтажном жилом доме в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области.