В Саратовской области обесточенными остаются 15 населенных пунктов

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Число остающихся без электроснабжения потребителей в Саратовской области сократилось до 4,2 тысячи человек, говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"(По данным на 17.00 мск) без электроснабжения остаются бытовые потребители в 15 населенных пунктах — около 4,2 тысячи человек, социально значимые объекты – 28. Мощность отключенных потребителей – 1,32 мегаватта", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы "МРСК Волги", в регионе отключенными остаются 11 воздушных линий и 117 трансформаторных подстанций. "С наибольшими трудностями энергетики борются в Новобурасском районе. Оперативное восстановление энергоснабжения осложняет труднодоступность проезда по дорогам (гололед, снежные заносы) к отдельным участкам воздушных линий", — говорится в сообщении.
К аварийно-восстановительным работам в регионе привлечено 35 бригад в составе 119 человек и 35 единиц специальной техники.