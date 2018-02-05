В Саратовской области обесточенными остаются 15 населенных пунктов

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Число остающихся без электроснабжения потребителей в Саратовской области сократилось до 4,2 тысячи человек, говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Ранее в ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") сообщили, что около 24 тысяч человек в понедельник остались без света в 43 населенных пунктах Саратовской области, где фиксировались массовые аварийные отключения электричества из-за сильного мокрого снега и ветра с порывами до 20 метров в секунду.

"(По данным на 17.00 мск) без электроснабжения остаются бытовые потребители в 15 населенных пунктах — около 4,2 тысячи человек, социально значимые объекты – 28. Мощность отключенных потребителей – 1,32 мегаватта", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы "МРСК Волги", в регионе отключенными остаются 11 воздушных линий и 117 трансформаторных подстанций. "С наибольшими трудностями энергетики борются в Новобурасском районе. Оперативное восстановление энергоснабжения осложняет труднодоступность проезда по дорогам (гололед, снежные заносы) к отдельным участкам воздушных линий", — говорится в сообщении.

Как уточнил региональный главк МЧС, без электроснабжения в Новобурасском районе, сильнее остальных пострадавшем от непогоды, к 17.00 мск оставались три населенных пункта с населением 2985 человек. "Ориентировочное время восстановления электроснабжения (в Новобурасском районе) — в 21.00 5 февраля", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам в регионе привлечено 35 бригад в составе 119 человек и 35 единиц специальной техники.

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