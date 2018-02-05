Под Саратовом в ДТП погибли два человека

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в окрестностях Саратова, в результате два человека погибли, еще семеро пострадали, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ГИБДД Екатерина Конопелько.

ДТП произошло в 14.40 мск на 49-м километре трассы Сызрань — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В результате ДТП водитель ВАЗ-2106 и один его пассажир скончались на месте ДТП. Еще один пассажир ВАЗ-2106, водитель "Ларгуса" и пять его пассажиров доставлены в лечебное учреждение", — сказала собеседница агентства.

ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку, обстоятельства ДТП выясняются, уточнила она.

По данным регионального главка МЧС, в Саратовской области в понедельник наблюдается сильный мокрый снег с порывами ветра до 20 метров в секунду, местами туман с ухудшением видимости не более 500 метров и гололед.