Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту взрыва газа, который произошел в понедельник в жилом доме ЖК "Бутово-Парк" в Подмосковье, сообщает ведомство.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со взрывом газа в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе Подмосковья", — говорится в сообщении.

Четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва газового баллона в многоэтажном жилом доме в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Подмосковья, состояние двух пострадавших при взрыве оценивается как тяжелое.

Проведение проверки поручено Видновской городской прокуратуре Московской области.