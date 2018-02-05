Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в ЖК "Бутово-Парк"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при взрыве баллона с газом в жилом доме ЖК "Бутово-Парк" оценивается как тяжелое, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва баллона во многоэтажном жилом доме в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области.

"По состоянию на 17:00 5 февраля 4 человека с ожогами доставлены бригадами Видновской подстанции СМП в Подольский ожоговый Центр. Все они пострадали в результате взрыва газа в ЖК "Бутово-Парк". Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у двоих состояние легкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.