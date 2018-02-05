В МВД отметили снижение числа погибших в ДТП с автобусами

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусами в 2017 году снизилось на 4,2 % и составило 839 человек, сообщает МВД России в понедельник.

"Только в 2017 году, согласно данным официальной статистики аварийности, на российских дорогах произошло около 11 тысяч ДТП с участием автобусов, что на 1,4% ниже аналогичного показателя прошлого года, в которых погибли 839 человек (-4,2%), и получили ранения 16,6 тысячи человек (-1,4%)", — говорится в сообщении ведомства.

При этом, по данным ведомства, в 2017 году также произошло снижение на 0,7% числа ДТП по вине водителей автобусов. Число погибших в таких ДТП возросло на 16,5% (323 человека), а число пострадавших снизилось на 0,4 % (свыше 8,5 тысячи человек).