В Оренбуржье завели дело после взрыва газового баллона рядом с жилым домом

УФА, 5 фев — РИА Новости. Следователи Оренбургской области завели дело по факту хлопка газового баллона вблизи жилого дома в городе Гай, после которого несколько квартир получили повреждения, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

В понедельник утром возле жилого дома на улице Советская в городе Гай взорвался газовый баллон. Люди не пострадали, взрывной волной повредились окна, лестничная площадка и двери здания.

"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба". Следствие установило, что сварочные работы проводили работники ООО "Домоуправление №1". В результате хлопка газового баллона причинен крупный ущерб собственникам квартир многоквартирного дома", — сообщает следствие.

Специалисты устанавливают виновных лиц и обстоятельства происшествия.