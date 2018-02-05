Подмосковный СК просит арестовать опекуншу избитого приемного ребенка

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следствие просит арестовать опекуншу, до смерти избившую приемного ребенка в подмосковном Наро-Фоминске, суд рассмотрит ходатайство 8 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"В Наро-Фоминский суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотрение ходатайства отложено на 72 часа, то есть до 11:00 8 февраля", — сообщили в суде.

До этого времени обвиняемая будет находиться в СИЗО, пояснила собеседница агентства.

Ранее в СК РФ заявили, что следователи в Московской области задержали опекунов трехлетнего мальчика, подозреваемых в покушении на его убийство. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Ребенок скончался, следствие планирует в ближайшее время предъявить женщине обвинение в убийстве ребенка.

Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи. Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".

Как заявляет следствие, установлено, что сотрудники больницы не сообщили все обстоятельства диагностирования телесных повреждений на теле ребенка, которые свидетельствуют о совершении в отношении малолетнего тяжкого преступления. Таким образом, после регистрации сообщения в полицию правоохранители не приняли мер к незамедлительной передаче информации следствию.

В ходе расследования обстоятельств преступления возбуждено еще два уголовных дела в отношении пока неустановленных сотрудников полиции УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу и работников Апрелевской районной больницы №6 по факту халатного отношения к исполнению должностных обязанностей.