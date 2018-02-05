Во Владимирской области восстановили электроснабжение

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 5,9 тысячи человек во Владимирской области на фоне неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ в понедельник.

В субботу с 6.30 до 18.00 из-за сильного мокрого снега происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Владимирэнерго"). Без электроснабжения оставались потребители в 98 населенных пунктах (около 5,9 тысячи человек), 23 социально значимых объекта. Мощность отключенных потребителей составила 3,47 МВт.

"По результатам принятых мер в 15.00 5 февраля основные аварийно-восстановительные работы на электросетевых объектах Владимирской области завершены и потребителям подано напряжение. Продолжается работа на абонентских линиях 0,4 кВ по заявкам потребителей", — говорится в сообщении.

К восстановительным работам максимально привлекали 32 бригады из 94 человек и 35 единиц специальной техники.