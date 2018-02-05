Жительница Санкт-Петербурга скончалась от отравления стеклоочистителем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Жительница Петербурга скончалась, выпив стеклоочиститель, содержащий метанол, сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.

"Неустановленные лица в Санкт-Петербурге, заведомо зная о том, что спиртосодержащая жидкость, содержащая метанол, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осуществили ее производство и продажу. От употребления данной жидкости 17 января в одной из больниц города скончалась 57-летняя местная жительница", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие по неосторожности смерть человека, статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

При обысках у предполагаемых продавцов в складских помещениях на Московском шоссе были обнаружены и изъяты более 20 ящиков спиртосодержащей продукции, десять бочек со спиртом общим объемом более 2 тонн, а также 1 тысяча единиц стеклоомывающей жидкости на основе метанола.

Расследование уголовного дела продолжается.