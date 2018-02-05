Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Самаре

САМАРА, 5 фев — РИА Новости. При взрыве в многоэтажном жилом доме в Самаре пострадали четыре человека, двоим оказали помощь на месте, двое обратились в поликлинику, после чего их госпитализировали в ожоговый центр городской больницы имени Пирогова, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

"Четыре человека пострадали… Двоим была оказана помощь на месте, еще двое самостоятельно дошли до городской поликлиники №1 Промышленного района, где им оказали первую помощь, после чего госпитализировали в ожоговый центр городской больницы имени Пирогова", — сказала собеседница агентства.

Газовый баллон взорвался на 16 этаже в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова, по предварительным данным, пострадали три человека. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, газовый баллон взорвался при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары. Спасатели, по данным МЧС, эвакуировали из дома 70 человек.