В Подмосковье произошел хлопок в жилом доме

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Хлопок произошел в понедельник днем в 24-этажном жилом доме в жилищном комплексе "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Хлопок неизвестного происхождения с последующим возгоранием произошел в жилищном комплексе "Бутово-Парк", — сказал собеседник агентства, добавив, что причина хлопка и информация о пострадавших сейчас уточняется.

Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, хлопок произошел на 20 этаже 24-этажного жилого дома.