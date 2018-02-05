СК проведет проверку после хлопка газа в жилом доме в Самаре

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следственный комитет РФ проведет доследственную проверку после хлопка газа в жилом доме в Самаре, из-за которого пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался на 16 этаже в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова, пострадали четыре человека. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, взрыв произошел при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары. Спасатели, по данным МЧС, эвакуировали из дома 70 человек.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В СК также сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа, а также следователи-криминалисты регионального СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.