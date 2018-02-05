Более 2,5 тысяч жителей Липецка остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Авария на водопроводе оставила без воды 16 домов с населением более 2,5 тысячи человек в Липецке, сообщает в понедельник управление МЧС региона.

Информация об аварийном отключении холодного водоснабжения из-за порыва трубы диаметром 300 миллиметров на улице Льва Толстого поступила в 13.45 мск понедельника.

"Под отключение попали 16 домов с населением 2 509 человек", — говорится в сообщении.

Для жителей домов в двух точках организован подвоз воды. Предварительное время окончания работ — 20.00 мск понедельника.