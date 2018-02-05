Несущие конструкции дома в Самаре, где произошел взрыв газа, не повреждены

САМАРА, 5 фев — РИА Новости. В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Самаре повреждена часть фасадной стены в квартире, по предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены, сообщило ГУ МЧС по Самарской области.

"По прибытии установлено, что в результате хлопка повреждена часть фасадной (кирпичной) стены в квартире. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены", — говорится в сообщении ведомства.

Газовый баллон взорвался на 16 этаже в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова, пострадали три человека. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, газовый баллон взорвался при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары. Спасатели, по данным МЧС, эвакуировали из дома 70 человек.