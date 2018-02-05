В Самаре при взрыве газа в многоэтажке пострадали три человека

САМАРА, 5 фев — РИА Новости. При взрыве в многоэтажном жилом доме в Самаре пострадали три человека, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Самарской области.

"Три человека пострадали. Двум из них оказана медицинская помощь на месте, один доставлен в одно из медучреждений города", — сказал собеседник агентства.

Газовый баллон взорвался в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, газовый баллон взорвался при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары.

По данным ГУМВД, место происшествия оцеплено, проводится эвакуация.