Суд проверит продажу сыном Черномырдина Bentley и Lexus перед банкротством

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Финансовый управляющий Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, попросил арбитражный суд Москвы признать недействительными две сделки по продаже Черномырдиным-младшим автомобилей Bentley и Lexus, следует из материалов суда.

Финансовый управляющий Руслан Губайдулин просит также применить последствия недействительности сделок в виде возврата премиальных автомобилей в конкурсную массу Черномырдина, в отношении которого в сентябре была введена начальная процедура банкротства – реструктуризация долгов.

Как следует из определений суда, автомобиль Lexus LS600H 2008 года выпуска был продан Виталием Черномырдиным брату Андрею Черномырдину, а Bentley Continental Flying Spur, также 2008 года выпуска — гражданину Виктору Яровенко. Суд проверит законность первой сделки 27 марта, второй – 17 мая.

В соответствии с законодательством о банкротстве, суд может признать сделку должника недействительной, если она была совершена в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия судом такого заявления.

Арбитраж Москвы в сентябре по заявлению ВТБ ввел в отношении Черномырдина процедуру реструктуризации долгов. Суд включил задолженность перед банком в размере более 304 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Позже в реестр были включены требования еще нескольких кредиторов на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Суд назначил рассмотрение дела о банкротстве по существу на 20 февраля.

Ранее, в июле, столичный арбитраж отклонил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер, в котором банк просил наложить арест на имущество Черномырдина стоимостью более 305 миллионов рублей, в том числе ретро-автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, доли в четырех ООО и гаражный бокс площадью 18 квадратных метров на улице Каховка в Москве.