В Магадане на девочку упал снег с крыши дома

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту травмирования 4-летней девочки в Магадане, на которую с крыши дома упал снег, сообщила пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, женщина с 6-летним сыном и 4-летней дочерью посещали детскую поликлинику. Пока мать одевала мальчика, девочка вышла на улицу и оказалась у стены дома, который не был защищен козырьком. В это время, предположительно, производилась очистка кровли дома от скоплений льда и снега, часть которого попала на ребенка.

"Проводится доследственная процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку в результате работ по уборке снежного покрова с кровли одного из жилых домов в областном центре", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по результатам осмотра ребенка в травматологическом пункте установлено, что у нее отсутствуют признаки черепно-мозговой травмы, оснований для госпитализации нет. Ввиду незначительности травмы, девочка отпущена домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.