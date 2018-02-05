СК выясняет обстоятельства гибели фрирайдера под лавиной в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 5 фев — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области выясняет обстоятельства гибели под снежной лавиной 40-летнего новосибирца, катавшегося по необорудованным склонам, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 3 февраля у подножья горы Израсский Голец у станции "Сливень" в Междуреченске. По предварительной информации, пять жителей Новосибирска и Новосибирской области, которые увлекаются фрирайдом (спуском на лыжах и сноубордах по необорудованным склонам), через социальную сеть договорились покататься там.

Как выяснили правоохранители, 2 февраля новосибирцы остановились в зимнике, поставили палатки, поднялись на гору и съехали вниз по горе на сноубордах и лыжах обратно к палаткам. Следующим утром все опять поднялись на гору, днем начали спуск по очереди.

"У каждого была рация. 40-летний мужчина спускался первый, проехав около 10 метров по горе, упал, и тут же сошла лавина — поток снега скрыл его. Находившиеся с ним знакомые нашли пострадавшего с помощью приборов и щупов. Признаков жизни мужчина не подавал. Через машиниста электропоезда о несчастном случае сообщили в МЧС и правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

СУСК отмечает, что туристическая группа изначально не проходила регистрацию в МЧС. В результате поисковых мероприятий остальных участников группы и погибшего эвакуировали и доставили в город.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчины. На его теле, по предварительным данным, не обнаружено видимых признаков насильственной смерти, уточнили в ведомстве.