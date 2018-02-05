В администрации Самары назвали предварительную причину взрыва в жилом доме

САМАРА, 5 фев — РИА Новости. Причиной взрыва газа в 17-этажном жилом доме в Самаре, по предварительным данным, стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары.

Газовый баллон взорвался в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова. По предварительным данным МЧС, пострадал один человек. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, баллон взорвался при монтаже натяжного потолка.

"По предварительным данным, причиной ЧП стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир", — сообщили в администрации.