Прокуратура просит выпустить врача Мисюрину из СИЗО

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прокуратура попросила Мосгорсуд отменить арест врача Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, еще до рассмотрения апелляции на тюремный срок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор Юго-Западного округа Москвы Олег Левченко обосновал представление тем, что суд не учел положительных характеристик осужденной и тот факт, что она не пыталась скрыться от следствия.

По его словам, в ходе процесса в суде первой инстанции прокуратура просила не назначать врачу реальный тюремный срок и ограничиться более мягким наказанием.

Приговор врачу-гематологу в связи с гибелью пациента после процедуры трепанобиопсии вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.

Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица.

В Следственном комитете, который занимался расследованием, в свою очередь призывали непрофессионалов воздержаться от комментариев и заверяли, что никакой негативной тенденции уголовного преследования врачей "нет и быть не может".

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.