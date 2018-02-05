Врача Елену Мисюрину доставили в Мосгорсуд

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Конвой доставил в Мосгорсуд врача Елену Мисюрину, осужденную на два года колонии за смерть пациента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается представление прокуратуры на ее арест после приговора.

От решения суда будет зависеть, останется ли Мисюрина в изоляторе до вступления приговора в силу или сможет ждать решения апелляционной инстанции дома.

Как передает корреспондент РИА Новости, Мисюрина помещена в "аквариум" в зале суда, рядом с ней на скамье лежит ее шуба и папка с документами. Рядом с клеткой три конвойных и овчарка.

Приговор врачу-гематологу в связи с гибелью пациента после процедуры трепанобиопсии вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.

Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица.

В Следственном комитете, который занимался расследованием, в свою очередь призывали непрофессионалов воздержаться от комментариев и заверяли, что никакой негативной тенденции уголовного преследования врачей "нет и быть не может".

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.