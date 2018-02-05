В Подмосковье у мужчины изъяли арсенал оружия

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Арсенал оружия, включающий 243 патрона, пистолет, карабин, обрез ружья, ружьё и сигнальный пистолет, изъяли у 48-летнего мужчины в подмосковном поселке Поварово, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселке Поварово установлен 48-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: пистолет, карабин, обрез ружья, ружьё, сигнальный пистолет и 243 патрона различного калибра", — говорится в сообщении.

По заключению экспертизы, изъятый пистолет является огнестрельным оружием, а патроны — боеприпасами. Остальные изъятые предметы направлены на исследование в ЭКО ОМВД России по Солнечногорскому району.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.