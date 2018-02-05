Житель Новокузнецка помог пенсионеру перейти дорогу, а затем ограбил его

КЕМЕРОВО, 5 фев — РИА Новости. Житель Новокузнецка предстанет перед судом за разбойное нападение на 87-летнего пенсионера, которому он помог перейти дорогу, а затем выследил, напал и отобрал деньги, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в декабре прошлого года, когда потерпевший ходил в банк оплачивать коммунальные платежи.

"На выходе из кредитно-финансовой организации его поджидал незнакомец, который помог ему перейти дорогу, а затем предложил проводить до дома. Пожилой мужчина отказался от его дальнейших услуг и самостоятельно добрался до дома. Как только он зашел в свою квартиру и попытался закрыть за собой дверь, в жилище ворвался злоумышленник, которым оказался недавно предлагавший помощь прохожий", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, налетчик толкнул пенсионера, отчего тот упал и сломал ребро. Нападавший потребовал деньги, тогда новокузнечанин достал из кармана куртки 100 рублей. Забрав их, налетчик поставил мужчину на ноги и заставил показать, где тот хранит сбережения. Похитив из тумбочки кошелек, в котором было 35 тысяч рублей, он скрылся. Пенсионер обратился за помощью в полицию и скорую помощь.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 33-летний безработный местный житель. Полицейские задержали его в квартире друзей, где распивали спиртное. Большую часть похищенных наличных сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

Уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере" вместе с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.