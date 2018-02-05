В Рязанской области убийцу экс-супруги и трех детей отправили на лечение

ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение жителя Рязанской области, убившего бывшую супругу и трех детей, сообщил в понедельник областной суд.

В ночь на 3 апреля 2017 года в одной из квартир в поселке Искра были обнаружены тела проживавших там женщины 1983 года рождения и трех ее сыновей — 2003, 2005 и 2013 годов рождения — со множественными колото-резаными ранами. Следствие возбудило дело по статье "убийство более двух лиц, в том числе малолетних, с особой жестокостью". На месте происшествия задержан бывший супруг погибшей, 1986 года рождения.

По данным следствия, после расторжения брака экс-супруги продолжили жить вместе с тремя малолетними детьми, один из которых был общим. Мужчина злоупотреблял спиртным и ревновал бывшую жену, из-за чего в доме возникали ссоры. После очередной ссоры, выяснило следствие, мужчина зарезал бывшую супругу, а затем поочередно стал наносить удары ножом детям. Как информировало следствие, у двоих детей, в том числе у родного ребенка, он извлек части внутренних органов. Экспертиза признала мужчину невменяемым.

"Рязанский областной суд постановил применить к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, освободив от уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Постановление вступило в силу.