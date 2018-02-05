Глава райцентра под Новосибирском ушел в отставку после гибели детей в яме

НОВОСИБИРСК, 5 фев — РИА Новости. Глава рабочего поселка Колывань в Новосибирской области Алексей Дорофеев ушел в отставку по собственному желанию после гибели двух детей в яме с водой. Об этом сообщило правительство региона.

По данным следствия, в пятницу днем в райцентре Колывань ремонтировали водопровод. Сотрудники ЖКХ вырыли яму глубиной более двух метров, которая заполнилась водой. Устранив прорыв водопровода, рабочие ушли, а яму не засыпали и не оградили. В ней утонули два брата — шести и одиннадцати лет. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник жители Колывани пришли к зданию районной администрации. Они перечисляли накопившиеся проблемы и требовали отставки главы поселка. Видеозаписи "схода" появились в социальных сетях.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил создать рабочую комиссию по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе. Ее возглавили врио заместителя председателя правительства региона Сергей Семка и врио министра региональной политики Игорь Яковлев.

В рамках расследования уже задержали директора МУП рабочего поселка Колывань "Коммунальное хозяйство" и мастера предприятия. Директору предприятия уже предъявили обвинение.

Прокуратура Новосибирской области также начала свою проверку.