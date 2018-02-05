В Подмосковье умер ребенок, избитый приемными родителями

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Малолетний ребенок, избитый приемными родителями в подмосковном Наро-Фоминске, умер, следствие намерено обвинить опекуна в убийстве, сообщает СК РФ.

Ранее в СК РФ заявили, что следователи в Московской области задержали опекунов трехлетнего мальчика, подозреваемых в покушении на его убийство. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи. Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".

"В связи с тем, что ребенок скончался, следствие планирует в ближайшее время предъявить женщине обвинение в убийстве ребенка. Кроме того, следователь ходатайствует перед судом об аресте опекунши", — говорится в сообщении.

Как заявляет следствие, установлено, что сотрудники больницы не сообщили все обстоятельства диагностирования телесных повреждений на теле ребенка, которые свидетельствуют о совершении в отношении малолетнего тяжкого преступления. Таким образом, после регистрации сообщения в полицию правоохранители не приняли мер к незамедлительной передаче информации следствию.

Согласно информации, в ходе расследования обстоятельств преступления возбуждено еще два уголовных дела в отношении пока неустановленных сотрудников полиции УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу и работников Апрелевской районной больницы №6 по факту халатного отношения к исполнению должностных обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.