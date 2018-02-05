Жильцы дома в Оренбуржье, эвакуированные после взрыва, вернулись в квартиры

УФА, 5 фев — РИА Новости. Эвакуированные жильцы дома в оренбургском городе Гай, где произошел хлопок газового баллона, вернулись домой, решается вопрос о расселении тех, чьи квартиры пострадали от взрывной волны, сообщил РИА Новости представитель городской мэрии.

В понедельник утром возле жилого дома на улице Советская в городе Гай взорвался газовый баллон. Следователи начали проверку, по их данным, инцидент произошел, когда сотрудники местного ЖЭУ проводили ремонтные работы в доме. Жильцы дома были эвакуированы, несколько человек доставили в больницу для осмотра.

"Жильцы дома вернулись в свои квартиры. В результате хлопка повредилось остекление нескольких окон в квартирах, в лестничной клетке и двери. Сейчас администрация города и района решает вопрос о расселении тех жильцов, чье жилище пострадало. Кроме того, решается вопрос о восстановительных работах", — сказал агентству представитель мэрии, отметив, что несущие конструкции здания не пострадали.

По словам собеседника агентства, хлопок газового баллона произошел возле подъезда №2 при проведении сварочных работ, последующего горения не было. По данным администрации города, дом кирпичный, четырехэтажный, трехподъездный.

В минздраве области агентству рассказали, что жильцам, в чьих квартирах от хлопка разбились стекла окон, медицинская помощь не понадобилась. "На место выезжала бригада скорой помощи, люди были осмотрены, никому медицинская помощь не понадобилась", — сообщил агентству представитель минздрава.