В Татарстане из-за непогоды повреждена кровля районной больницы

КАЗАНЬ, 5 фев — РИА Новости. Кровля родильного отделения Кукморской центральной районной больницы повреждена непогодой в Татарстане, пострадавших нет, эвакуация не планируется, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.

В воскресенье в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. В республике с вечера воскресенья отмечаются сильный ветер – 15-20 метров в секунду, местами порывами до 25 метров в секунду, сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, местами гололед, туман, на дорогах образование сильной гололедицы и снежных заносов. В республике был введён режим повышенной готовности.

"В 10.20 поступило сообщение о повреждении кровли в родильном отделении Кукморской ЦРБ на площади 70 квадратных метров. Эвакуация больных не планируется", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Татарстана, повреждения кровли незначительные, сама конструкция не нарушена. В настоящее время отделение работает в штатном режиме, никакой угрозы пациентам, в том числе роженицам и детям, нет.

ГИБДД Татарстана ограничила движение междугородних автобусов в Казани и близлежащих районах. Госавтоинспекция рекомендовала не выезжать и водителям грузового транспорта. В Казани, где ночью и утром выпала месячная норма осадков, объявлен план "Буран".