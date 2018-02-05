В Сызрани проверят информацию о девочке, высаженной из маршрутки на мороз

САМАРА. 5 фев – РИА Новости. Администрация города Сызрани Самарской области проверяет информацию, что водитель маршрутки не довез до места назначения 11-летнюю девочку и высадил ее на обочине дороги в мороз, сообщили РИА Новости власти города.

"Транспортный отдел проводит служебную проверку по данному факту. Точных данных пока нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", — сказала собеседница агентства.

Ранее портал "Маленькая Сызрань" сообщал, что водитель маршрутки №9, сославшись на то, что у него якобы сломалась дверь, высадил из салона школьницу. Ребенок с тяжелым рюкзаком оказался один при минусовой температуре в незнакомом районе на дороге с интенсивным движением.

В администрации Сызрани РИА Новости добавили, что "ранее подобных случаев не было". Если специалисты подтвердят вину перевозчика, последует наказание, рассказала собеседница агентства.