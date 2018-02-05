МАХАЧКАЛА, 5 фев — РИА Новости. В Дагестане сотрудники ФСБ задержали четырех высокопоставленных чиновников, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Это врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов", — отметил собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня у всех четырех чиновников прошли обыски. Как сообщили в СК, у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомеда-Расула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой "врио") назначили главу фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева.

В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. За плохую работу уже уволили министров образования и земельных отношений.