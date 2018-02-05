ФСБ задержала двух потенциальных членов ИГ* благодаря "телефону доверия"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Двое россиян, собиравшиеся вступить в ряды боевиков террористической группировки "Исламское государство"* за рубежом, были задержаны благодаря звонкам на "телефон доверия" ФСБ в 2017 году, сообщается на сайте ФСБ РФ.

Ведомство сообщает, что в 2017 году на "телефон доверия" ФСБ России поступило 45689 звонков. Отмечается, что сообщения, содержавшие оперативно значимую информацию о противоправной деятельности, были направлены для проверки и принятия мер в органы федеральной службы безопасности и ФСО России.

"Задержаны двое граждан Российской Федерации, намеревавшихся выехать за границу для вступления в ряды МТО "ИГ"*, запрещенной на территории Российской Федерации, и еще один — размещавший в сети интернет призывы к осуществлению экстремистской деятельности на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в России