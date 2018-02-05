Мосгорсуд признал законным арест экс-директора фабрики "Меньшевик"

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (49)

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест экс-директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, обвиняемого в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы от 28 декабря 2017 года оставлено без изменения", — сказали в суде.

Аверьянов останется под стрежей как минимум до 27 февраля.

По информации следствия, в конце декабря бывший хозяин московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством устроил стрельбу на территории предприятия, убив одного человека, и скрылся. Вскоре бизнесмена удалось задержать в другом районе Москвы.