Под Саратовом непогода оставила без электроснабжения 24 тысяч человек

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Около 24 тысяч человек в 43 населенных пунктах в понедельник остались без энергоснабжения в Саратовской области в результате ледяного дождя и сильного ветра, сообщили в пресс-службе ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети").

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что около 14,4 тысячи человек в понедельник остались без света в Саратовской области области, где происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях МРСК Волги из-за сильного мокрого снега и ветра с порывами до 20 метров в секунду.

"Технологические нарушения на энергообъектах привели к временному прекращению электроснабжения 43 населенных пунктов с населением 24 тысячи человек на территории Базарно-Карабулакского, Балтайского, Новобурасского, Ровенского, Лысогорского и Саратовского районов", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате ледяного дождя, усиления ветра с порывами до 30 метров в секунду, образования гололедно-изморозевых отложений на проводах и грозотросах воздушных линий электропередачи в зоне ответственности МРСК Волги отключились 25 воздушных линий и 387 трансформаторных подстанций.

"Решением оперативного штаба в филиале "Саратовские распределительные сети" введен особый режим работы… Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов энергетики подключают четыре резервных источника электроснабжения (РИСЭ), 14 РИСЭ направлены в район дополнительно", — говорится в сообщении.

Энергетики предпринимают меры для восстановления электроснабжения, в помощь пострадавшим от непогоды территориям направлены дополнительные ремонтные бригады из других районов.

В региональном главке МЧС уточнили, что только в Новобурасском районе без электроснабжения осталось семь населенных пунктов с населением 8,281 тысячи человек и 35 социально значимых объектов.