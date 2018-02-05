Полиция раскрыла подробности стрельбы в центре Москвы

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Охранник кафе на Малой Сухаревской площади в центре Москвы вывел на улицу двух поссорившихся посетителей, которые сели в автомобиль Maserati, откуда один из них начал стрелять по охраннику, предположительно, из травматического оружия, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Москве в понедельник.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который, как полагают правоохранительные органы, ранил другого человека из травматического оружия на Малой Сухаревской площади в Москве. Полиция также разыскивает третьего предполагаемого участника инцидента.

По данным ГУМВД России по Москве, сообщение о стрельбе и огнестрельном ранении по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 8 поступило в полицию в воскресенье в 13 часов 27 минут. Прибывшие полицейские установили, что около 13:20 в кафе между двумя посетителями произошел конфликт, после чего охранник кафе 1995 года рождения вывел их на улицу.

"На улице данные граждане сели в автомобиль Maserati черного цвета, один из них 1988 года рождения сел на переднее пассажирское сидение и произвел выстрелы из неустановленного оружия (предположительно травматический пистолет) в область грудной клетки и боковой поверхности живота справа охраннику, причинив ему ранение", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, выстрелив в охранника, мужчина вышел из Maserati, оставив оружие в машине, а второй мужчина, который был за рулем, скрылся на автомобиле.

Врачи доставили раненого в больницу с предварительным диагнозом "огнестрельное ранение области грудной клетки и боковой поверхности живота справа". Полиция задержала стрелявшего и возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".